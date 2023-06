C’est confirmé, le PSG vise un transfert surprise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de se renforcer en attaque, le PSG a notamment coché le nom de Marcus Thuram, dont le bail avec le Borussia Mönchengladbach arrive à expiration. Mais un autre attaquant bientôt libre est lui aussi dans les petits papiers de Luis Campos, visiblement intéressé par Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace.

Un nouveau mercato agité s’annonce au PSG, particulièrement dans le secteur offensif. Lionel Messi parti, l’avenir des deux autres stars de la MNM est également incertain, Neymar n’entrant plus dans les plans de la direction tandis que Kylian Mbappé pourrait être poussé vers la sortie s’il refusait d’allonger son bail. Ainsi, plusieurs pistes sont activées pour renforcer l’attaque du PSG.

Panique annoncée, le PSG est fixé pour son premier transfert https://t.co/piBxnxoL1s pic.twitter.com/2ykY6DHxuN — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

La décision de Thuram est attendue

Le PSG lorgne notamment Marcus Thuram, loin d’être insensible à l’intérêt parisien. L’attaquant de l’équipe de France arrive à la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach et peut donc signer avec le club de son choix. Une situation qui ne laisse pas indifférent non plus l’AC Milan, principal concurrent du PSG dans ce dossier.

Le PSG ne lâche pas Wilfried Zaha