Ejecté par le PSG, il lâche un conseil à Neymar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait poussé vers la sortie par sa direction. Sur le point de quitter Tottenham librement et gratuitement, Lucas Moura a conseillé à son compatriote brésilien de migrer vers la Premier League.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar (31 ans) est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, le PSG souhaiterait s'en débarrasser lors de ce mercato estival.

PSG : Il dit non pour ce transfert, Mbappé jubile https://t.co/aGUwWKR7pu pic.twitter.com/Z5a0Q0VV0J — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Lucas Moura veut voir Neymar en Angleterre

Conscient de la situation de Neymar, Lucas Moura (30 ans) a pris position quant à son avenir. Et à en croire l'attaquant de Tottenham, passé par le PSG, le numéro 10 parisien ferait mieux de rejoindre un club de Premier League lors de cette fenêtre de transferts.

«Je lui conseillerais de jouer en Premier League»