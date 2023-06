Messi quitte le PSG, cette star lui annonce une grande nouvelle

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi rejoint l'Inter Miami librement et gratuitement cet été. Interrogé sur le transfert de la Pulga, Gareth Bale a affirmé qu'elle allait vivre des mois beaucoup plus tranquilles en MLS. Selon la star galloise, il y aurait beaucoup moins de pression au sein de la franchise de David Beckham.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Alors que les deux parties n'ont pas voulu prolonger leur séjour ensemble, la Pulga défendra les couleurs de l'Inter Miami à la reprise. En effet, Leo Messi a annoncé qu'il rejoignait la franchise de David Beckham librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Bale rassure Messi sur la MLS

Lors d'un entretien accordé à BT Sport , Gareth Bale s'est prononcé sur le transfert de Lionel Messi vers l'Inter Miami. Et à en croire la star galloise, le vétéran argentin de 35 ans va avoir beaucoup moins de pression en MLS.

«Ici, ils acceptent plus la défaite»