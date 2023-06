Neymar s’est décidé pour son transfert, le PSG est prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin de faire l’unanimité dans la capitale, Neymar n’est plus vraiment le bienvenu au PSG, où l’on verrait d’un bon œil son transfert. Cependant, avec un contrat courant jusqu’en 2027, l’international brésilien est en position de force pour son avenir. Et à l’heure actuelle, un départ n’est pas dans ses plans.

Après six saisons mouvementées à Paris, Neymar pourrait plier bagage durant le mercato estival. C’est en tout cas ce qu’espère désormais la direction du PSG, prête à se séparer de sa star achetée pour 222M€. L’international brésilien s’est également interrogé sur la suite de son aventure parisienne, lui qui a vu une centaine de supporters se regrouper devant son domicile au début du mois de mai pour réclamer son départ, de quoi l’amener à ouvrir la porte à un départ. Mais depuis, Neymar aurait revu sa position.

Adultère : Neymar dérape, elle balance tout ! https://t.co/3tZS6hou8Y pic.twitter.com/Zy53xIrPew — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Neymar revoit sa position

Comme l’a récemment expliqué L’Équipe , Neymar n’envisage plus vraiment de quitter le PSG, lui dont le bail court jusqu’en juin 2027. Une position renforcée par l’arrivée attendue de Luis Enrique, son ancien entraîneur au FC Barcelone entre 2014 et 2017 avec qui il s’entend bien. Pourtant, Neymar dispose de plusieurs pistes, en Arabie saoudite ou en Premier League, où Chelsea l’apprécie comme vous l’a révélé le10sport.com. A l’occasion d’une séance de questions-réponses avec les internautes sur le site du Parisien , Benjamin Quarez a confirmé la tendance.

« Neymar n'a pas exprimé d'envie de départ »