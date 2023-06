Adultère : Neymar dérape, elle balance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Par le biais d’une publication Instagram, Neymar a confirmé les rumeurs d’adultère dont il faisait l’objet ces derniers jours au Brésil en présentant ses excuses envers sa compagne Bruna Biancardi. L’attaquant du PSG a eu une liaison avec Fernanda Campos, une blogueuse brésilienne qui a réagi à l’affaire en promettant de nouvelles révélations.

« J’ai fait une erreur. » Par ces mots, Neymar a confirmé les rumeurs dont il faisait l’objet ces derniers jours au Brésil. De retour dans son pays après une nouvelle saison compliquée, l’attaquant du PSG était accusé d’avoir trompé sa compagne Bruna Biancardi avec Fernanda Campos. Selon le média auriverde Metrópoles , Neymar a commencé à flirter avec la blogueuse brésilienne pendant la Coupe du Monde en novembre dernier, avant de poursuivre les échanges en janvier. Présent à São Paulo, l’attaquant l’aurait ensuite invité le 11 juin dernier, veille de la Saint-Valentin au Brésil, alors que sa compagne est enceinte de leur premier enfant. Des rumeurs confirmées par ses excuses publiques.

« Justifier l’injustifiable », les excuses publiques de Neymar

« Justifier l’injustifiable. Je n’avais pas besoin de faire ce que j’ai fait, mais j’ai besoin de toi dans notre vie. J’ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais de tout cela et à quel point tu voulais être à mes côtés. J’ai fait une erreur. J’ai eu tort. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain , a notamment écrit Neymar sur Instagram. Bru, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour l’exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être rendues publiques. Je ne peux pas m’imaginer sans toi. Notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous renforcera. »

🚨FAMOSOS: Amante, afirma que Neymar também traiu Bruna Biancardi com outras mulheres e que tem provas. Fernanda Campos, conta que em breve irá contar toda a verdade doa a quem doer. EITA !(Reprodução/Instagram)#Neymar #Famosos #BrunaBiancardi pic.twitter.com/Josy1haSr3 — @Lucas_Quirino_2018  (@Sedexdafofoca) June 22, 2023

« Bientôt, je dirai tout et je lancerai toute la vérité, peu importe qui cela blesse ! »