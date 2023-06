PSG : Neymar fait le buzz avec une annonce surréaliste

Amadou Diawara

Alors qu'il attend un heureux événement, Neymar a dérapé. En effet, la star brésilienne a avoué sur les réseaux sociaux qu'il avait trompé sa petite-amie. Par la même occasion, le numéro 10 du PSG a tenu à faire son mea culpa et à présenter ses excuses à celle qui partage sa vie aujourd'hui.

Ayant dû mettre un terme à sa saison prématurément à cause d'une blessure, Neymar est actuellement en vacances, comme tous les joueurs du PSG. L'occasion de pouvoir passer un maximum de temps avec sa petite-amie, qui est enceinte. Toutefois, le numéro 10 du PSG a fait un terrible aveu sur son compte Instagram . En effet, Neymar a reconnu qu'il avait trompé sa compagne, avant de présenter ses excuses.

Neymar fait son mea culpa

« J’ai fait une erreur. J’ai fait une erreur avec toi. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais je résous mes erreurs dans ma vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis… Tout cela a affecté l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. La femme que je rêvais de suivre à mes côtés, la mère de mon enfant. Cela a atteint sa famille, qui est maintenant ma famille. Cela a atteint son intimité dans un moment si particulier qu’est la maternité » , a écrit Neymar sur Instagram , avant d'en rajouter une couche.

«J’ai fait une erreur avec toi»

