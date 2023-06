Révolution au PSG, le Qatar fait une énorme annonce

Jean de Teyssière

Le PSG aura passé une saison très compliquée sur tous les plans et malgré le titre de champion de France, Christophe Galtier ne sera pas conservé par le club la saison prochaine. Luis Enrique est très bien parti pour le remplacer et faire en sorte de gagner la Ligue des Champions. Ou pas. Au PSG, le discours a totalement changé, et il n'est plus question d'affirmer publiquement de la volonté de gagner cette compétition. C'est dans cette optique que Luis Enrique va être nommé.

La révolution est en marche au PSG et cette fois-ci, il n'est pas question de se brûler les ailes. Désormais, Nasser al-Khelaïfi veut prendre le temps avant de penser à une victoire finale en Ligue des Champions. Une révolution qui sera emmenée par Luis Enrique.

« On a trop mis la pression sur les joueurs pour gagner la Ligue des Champions »

Sur le plateau de L'Équipe de Greg , diffusé sur L a Chaîne L'Équipe , le journaliste Loïc Tanzi évoque ce changement de discours au sein du PSG : « Luis Enrique, enfin le bon choix pour remporter la Ligue des champions ? Il y a déjà une chose importante, ce n’est pas un choix qui a été fait pour gagner la Ligue des champions. Il y a un vrai sentiment aujourd’hui au club, partagé par Nasser al-Khelaïfi, qui est de dire qu’on a trop mis la pression sur les joueurs et sur le club en général pour gagner cette Ligue des champions, ça a été une erreur dès le début lorsqu’ils ont acheté le club. On l’a dit trop rapidement qu’on voulait gagner cette Ligue des champions. Et ça a mis trop de pression sur le club. Le club va changer un peu de communication. Et la communication va être plutôt de dire qu’on veut créer une identité au club, de bien jouer au football, et ensuite la Ligue des champions et les résultats viendront. »

« Ils ont pris Luis Enrique car il sait faire jouer son équipe »