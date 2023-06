Grâce à l’OM, le PSG reçoit un compliment inattendu

Thibault Morlain

En ce mois de juin, l’OM et le PSG ont un point commun : les deux clubs se cherchent un nouvel entraîneur. Qui succèdera à Igor Tudor et Christophe Galtier ? Daniel Riolo s’est penché sur ce dossier, accordant un point positif pour le moins inattendu au PSG en se servant de ce qui se passe actuellement à Marseille.

Conceiçao, Arteta, Enrique, Motta… Difficile d’y voir clair ces dernières heures pour le nouvel entraîneur du PSG. Alors que Julian Nagelsmann ne viendra finalement pas remplacer Christophe Galtier, ça part dans tous les sens au niveau des rumeurs. Quelle est désormais la priorité du PSG ? Difficile à dire. Et si c’était finalement un point positif pour les Parisiens ?

Le bon choix pour le PSG ?

Au micro de L’After Foot sur RMC , Daniel Riolo s’est prononcé sur le feuilleton à rebondissements du nouvel entraîneur au PSG. Comparant avec ce qui se passe à l’OM avec Marcelo Gallardo, le journaliste estime que les Parisiens ont pour une fois adopté une bonne stratégie : « Le seul truc que le PSG a fait de bien, c'est qu'ils n'ont jamais voulu dire qui était leur premier, deuxième ou troisième choix dans les pistes d'entraineurs, et ce, pour éviter ce genre de souci là. Pour une fois qu'ils font un truc à peu près correct, on va le dire ».

Une erreur en vue pour l’OM ?