PSG - Galtier : Cette révélation troublante sur le Qatar

Jean de Teyssière

L'aventure entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain touche à sa fin. Si ce n'est pas encore acté officiellement, le divorce semble être inéluctable. Au terme d'une saison harassante conclue tout de même par le titre de champion de France, le onzième de l'histoire du PSG, Christophe Galtier n'aura pas réussi à mener son équipe sur les sommets européens. D'ailleurs ce choix d'entraîneur, voulu par Luis Campos semblait ne pas avoir été fait avec l'accord du Qatar, qui l'a fait savoir indirectement.

Après la saison 2021-2022 et la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi ont donné les rênes du sportif à Luis Campos. Proche de Mbappé, tout était fait pour que le crack de Bondy se sente comme chez lui au PSG. Ainsi, le processus décisionnel concernant le nouvel entraîneur, après le départ de Mauricio Pochettino a été donné à 100% au Portugais. Bienvenue à Christophe Galtier.

Galtier n'a jamais rencontré Doha

Depuis 2011 et l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, de nombreux entraîneurs se sont succédés sur le banc parisien. Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ont tous marqué plus ou moins de leur empreinte le projet du PSG de l'ère QSI. D'ailleurs, tous, sauf Galtier, ont rencontré les dirigeants qataris avant d'être nommé entraîneur. Un entretien d'embauche que seul Galtier n'a pas passé.

Doha réticent envers Galtier dès le début ?

Selon Le Parisien, cette façon de fonctionner depuis le début, à savoir d'effectuer des entretiens avant d'officialiser l'entraîneur, s'est arrêtée avec Galtier et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire que Christophe Galtier a été recruté avec une confiance aveugle, bien au contraire. Ayant laissé la décision à 100% à Luis Campos l'été dernier, le fait de ne pas avoir rencontré Galtier avant de l'officialiser montre que l'entraîneur français ne bénéficiait pas d'un grand soutien de l'Emirat.