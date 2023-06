Transferts - PSG : Une offre folle est dégainée, Neymar va-t-il craquer ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG verrait d’un très bon œil son transfert, Neymar n’affole plus vraiment le mercato, mais la solution pourrait venir du golfe Persique. Après son échec avec Lionel Messi, l’Arabie saoudite voudrait attirer la star auriverde en lui proposant un salaire astronomique, équivalant à celui de Cristiano Ronaldo. Suffisant pour le convaincre ?

Qu’il semble loin le temps où le PSG luttait pour conserver Neymar. Près de six ans après son arrivée dans la capitale pour la somme record de 222M€, la star brésilienne se rapproche désormais du statut d’indésirable, elle qui n’est jamais parvenue à justifier l’énorme investissement réalisé par le PSG, la faute à ses graves blessures. Désireux de bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens voient donc d’un bon œil le départ de leur numéro 10, après avoir acté celui de Lionel Messi.

L’Arabie saoudite passe à l’action pour Neymar

Libre à la fin du mois, Lionel Messi n’a pas prolongé et a décidé de rejoindre les États-Unis et la franchise de l’Inter Miami. Un revers de taille pour l’Arabie saoudite, pourtant disposée à offrir le plus gros salaire de l’histoire à La Pulga . Et cette décision pourrait arranger les affaires du PSG. Selon les informations divulguées par CBS , et confirmées par RMC , le pays du Golfe souhaite se rabattre sur Neymar après avoir vu Leo Messi lui échapper. Des émissaires saoudiens seraient arrivés dans la capitale vendredi pour prendre la température auprès de l’entourage de Neymar. S’il acceptait de rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo et désormais de Karim Benzema, le numéro 10 du PSG pourrait obtenir les mêmes émoluments que la star portugaise, soit 200M€ par an, tandis que la formation parisienne obtiendrait un chèque de 45M€ pour son transfert.

Les pistes chaudes manquent à l’appel