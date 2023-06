PSG : Messi provoque un scandale, il calme tout le monde

Amadou Diawara

Lors de sa deuxième et dernière saison au PSG, Lionel Messi aurait quitté un entrainement de Christophe Galtier parce qu'il n'appréciait pas l'exercice demandé. Interrogé sur le vétéran argentin de 35 ans, Ander Herrera a affirmé que l'Argentin a toujours donné le maximum durant les séances au Camp des Loges.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi va migrer vers l'Inter Miami librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et malheureusement pour le champion du monde argentin, il est loin de laisser un très bon souvenir à Paris.

«Monsieur en avait marre de ce qu’on lui proposait»

Décrié ces derniers mois au PSG, Lionel Messi s'est fait remarquer de la mauvaise des manières. En plus d'avoir séché un entrainement pour voyager en famille en Arabie Saoudite, la Pulga aurait quitté une séance de Christophe Galtier qui était en cours, et ce, parce qu'il n'appréciait pas l'exercice demandé. « Rappelez-vous de quand il était parti de l’entrainement, le PSG avait parlé d’une petite blessure au mollet. Tout ça était faux ! La vérité est que monsieur en avait marre de ce qu’on lui proposait (…) et il est donc parti de l’entrainement. Il est rentré aux vestiaires, il a pris sa douche et il s’est barré. Ça montre à quel point il respectait l’entraineur, le staff et ses coéquipiers » , a pesté Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport dernièrement. D'ailleurs, Lionel Messi aurait même fait une demande surréaliste sur les entrainements lors de son passage au PSG. « Il a voulu très souvent faire changer le rythme des entrainements. Lui ne voulait pas s’entrainer le matin et il l’a dit à diverses reprises au staff, en disant qu’il fallait s’entrainer l’après-midi. Heureusement le staff n’a pas lâché. C’est pour montrer à quel point il voulait changer les choses et ne pas s’adapter au PSG » , a ajouté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG.

«Il n'a jamais sous-estimé un exercice»