Le PSG veut régaler Mbappé, un gros transfert se confirme

Baptiste Berkowicz

En quête de renforts pour la saison prochaine, le PSG s'active pour recruter le plus vite possible. Les joueurs en fin de contrat sont notamment ciblés par les dirigeants parisiens. Après Marco Asensio et Milan Skriniar, c'est bien Marcus Thuram qui pourrait emprunter le chemin menant au club de la capitale, dès cet été.

Le mercato parisien est tourné vers les opportunités. Luis Campos ne souhaite pas reproduire les erreurs de l'été dernier et souhaite recruter le plus intelligemment possible. Libre de tout contrat, Marcus Thuram est ciblé par le club parisien.

Messi - PSG : Surprise, son transfert est retardé https://t.co/xwIrlu7JxG pic.twitter.com/QOGH9hGRVv — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Mbappé veut Thuram

Le profil de Marcus Thuram plaît particulièrement au PSG. Sa vitesse et ses qualités de percussion font de l'international français une piste sérieuse pour le club de la capitale. Selon le journaliste Jonathan Johnson, le joueur du Borussia Monchengladbach fait bel et bien partie des plans des dirigeants parisiens. Kylian Mbappé pousserait même pour l'arrivée de Marcus Thuram.

Un mercato bien spécifique

Alors que les signatures de Marco Asensio ainsi que Milan Skriniar ne sont pas encore officielles, le PSG souhaitent renouveler ce type d'opérations. Les joueurs en fin de contrat présentent une opportunité financière non négligeable pour le club de la capitale qui cherche à limiter ses coûts. Marcus Thuram pourrait donc être une recrue de choix pour le PSG.