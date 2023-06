Le PSG prépare un mercato colossal, du lourd est attendu

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG est déjà au travail afin de renforcer son effectif, tout en gérant dans le même temps la succession de Christophe Galtier. Alors que Luis Campos a été freiné par des moyens limités l’été dernier, le conseiller sportif du club de la capitale aura plus de latitude cette fois-ci.

Le mercato estival n’a pas encore débuté, mais trois recrues devraient très prochainement rejoindre le PSG. En effet, Milan Skriniar et Marco Asensio devraient s’engager libre, tandis que Manuel Ugarte est également attendu dans la capitale française. Dans une session de question/réponse sur le site du Parisien , Benjamin Quarez en a dit un peu plus sur les intentions du PSG lors de la prochaine période de transfert.

Galtier éjecté, il prépare la guerre au PSG https://t.co/umfvcl9GDX pic.twitter.com/PsrhK0IRYP — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

« Paris aura une enveloppe plus conséquente pour recruter cet été »

« Il est clair que Paris aura une enveloppe plus conséquente pour recruter cet été. En prenant Asensio ou Skriniar libres et tôt sur le marché, le club anticipe le FPF (le fair play financier) et l'impact sur l'écriture du prochain exercice comptable. Aujourd'hui, le PSG se penche sur des joueurs d'équipe, des éléments capables de se fondre dans le groupe », a déclaré Benjamin Quarez.

« Je pense à des joueurs comme Bernardo Silva et Victor Osimhen »