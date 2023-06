Scandale au PSG, il balance sur Lionel Messi

Axel Cornic

Maintenant que Lionel Messi est parti, les langues commencent à se délier du côté du Paris Saint-Germain... et le moins que l’on puisse dire c’est que l’Argentin ne laisse pas un grand souvenir ! Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen est notamment revenu sur un évènement de mars dernier, parlant d’un Messi assez compliqué à gérer au sein du PSG.

Lionel Messi, c’est fini. Une prolongation s’est éloignée au fil des mois pour la star argentine, qui a finalement levé le voile sur son avenir après l’annonce de son départ par le PSG, expliquant avoir choisi la MLS. « J'ai décidé que j'allais à Miami » a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo . Mais c’est surtout la suite de cette interview qui a fait grincer des dents au PSG...

PSG : Une star en approche ? C’est la douche froide pour le Qatar https://t.co/6tMvsfAPC1 pic.twitter.com/q476w2QUgo — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

L’interview explosive de Lionel Messi

Car Lionel Messi a clairement expliqué que ses deux années parisiennes ont été très compliquées pour lui. « Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école » a avoué le désormais ancien joueur du PSG. « J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi ».

« Tout ça était faux ! »

Dans son émission quotidienne, Jérôme Rothen a tiré à boulets rouges sur Messi après cette interview et a notamment décidé de lâcher des révélations concernant un petit accident survenu en mars dernier au PSG. « Rappelez-vous de quand il était parti de l’entrainement, le PSG avait parlé d’une petite blessure au mollet. Tout ça était faux ! » a expliqué, en direct sur RMC Sport . « La vérité est que monsieur en avait marre de ce qu’on lui proposait (…) et il est donc parti de l’entrainement. Il est rentré aux vestiaires, il a pris sa douche et il s’est barré. Ça montre à quel point il respectait l’entraineur, le staff et ses coéquipiers ».

« Il ne voulait pas s’entrainer le matin et il l’a dit à diverses reprises au staff »