Messi s’en va, le boss du PSG lui offre un beau cadeau

Benjamin Labrousse

Lionel Messi a disputé ce samedi face à Clermont (2-3), son dernier match avec le PSG. L’Argentin quittera le club parisien le 30 juin prochain après deux ans mitigés à Paris. Mais alors que les Parisiens célébraient le 11ème titre de champion de France de leur histoire, le président a tenu à laisser un cadeau à l’Argentin.

Alors que le départ de Lionel Messi est acté, quel bilan retenir du passage du septuple Ballon d’Or à Paris ? Sifflé à de nombreuses reprises ce samedi par le public du Parc des Princes, le numéro 30 du PSG aura connu des difficultés au sein du club parisien alors inconnues pour lui dans sa carrière. Pourtant, sur le plan statistique, le bilan de La Pulga aura été loin d’être décevant sur cette deuxième saison, lui qui termine d’ailleurs meilleur passeur du championnat de France avec 16 passes décisives au compteur.

Lionel Messi, une dernière prestation mitigée au PSG

Mais comme de trop nombreuses fois lorsque l’on se nomme Lionel Messi, l’Argentin est passé à côté de son match face à Clermont ce samedi. Son occasion manquée en début de deuxième période sur un service parfait de Kylian Mbappé symbolise en quelque sorte les performances parfois sur courant alternatif de Messi au PSG. En fin de rencontre, La Pulga aurait pu soigner sa sortie en héros si son beau coup-franc n’avait pas été sorti par Mory Diaw, le gardien clermontois.

Nasser Al-Khelaïfi livre un trophée à Messi et Ramos

Cette rencontre était donc la dernière de Lionel Messi avec le PSG. Même son de cloche pour Sergio Ramos qui quittera lui aussi le club parisien en juin prochain. Et si à Paris, un grand ménage semble se mettre en place en vue du mercato estival, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est tout de même joint aux festivités du 11ème sacre de champion de France ce samedi. Le Qatarien s’est rendu dans les vestiaires, et a même donné à Léo Messi et Sergio Ramos un trophée doré représenté par le logo du club, et par le numéro des deux joueurs (le 30 pour l’Argentin, le 4 pour l’Espagnol).