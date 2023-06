Le PSG face à un drame, Mbappé lance un grand message

Benjamin Labrousse

Le PSG a célébré ce samedi son 11ème titre de champion de France malgré la défaite face à Clermont (2-3). Mais cette rencontre a davantage été marquée par l’hommage rendu au gardien remplaçant Sergio Rico, actuellement hospitalisé dans un état grave à Séville. Kylian Mbappé s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet après la rencontre.

Le PSG avait la tête ailleurs. Ce samedi, les Parisiens ont été à l’image de leur saison, décevants. Pour le dernier match de Lionel Messi et de Sergio Ramos, les hommes de Christophe Galtier ont laissé les joueurs de Clermont se balader, notamment en seconde période. Mais sur le côté extra-sportif, un bel hommage a été rendu à Sergio Rico. Pour rappel, le deuxième gardien espagnol du PSG a subi il y a quelques jours, un grave accident de cheval et se trouve actuellement dans un état grave alors que ce dernier est hospitalisé en Espagne. À la 16ème minute ce samedi, le Parc des Princes déployait une banderole à l’effigie du joueur, le tout marqué par les applaudissements des supporters.

«On aurait pu perdre 22-0, ça n’aurait rien changé»

Auteur de son 29ème but en championnat, Kylian Mbappé décidait de brandir le maillot de son coéquipier à la 21ème minute. Un geste fort pour le capitaine du PSG ce soir-là (avant que Marquinhos ne rentre en fin de match). Au micro de Canal+ , le numéro 7 parisien est revenu sur cette soirée au contexte particulier compte tenu de la situation de Sergio Rico. « Le plus important, c'était l'hommage à Sergio (Rico). On était déjà champions. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait qu'on rende hommage à Sergio » .

