PSG : Nouvelle annonce forte sur le drame

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Un petit jour après l’obtention du titre de champion avec le PSG, Sergio Rico a eu un accident très grave à cheval. Emmené en urgence à l’hôpital, le gardien espagnol est dans un état stable mais aucune amélioration n’a été constatée a fait savoir l’établissement dans un communiqué.

Dimanche dernier, au lendemain du titre obtenu sur la pelouse de Strasbourg, le PSG a été frappé par une terrible nouvelle. A Séville pour un pèlerinage annuel, Sergio Rico, le gardien remplaçant du club de la capitale, a eu un grave accident de cheval. Héliporté à l’hôpital, le portier espagnol était dans un état grave.

Son état ne s’est pas amélioré… mais reste stable

Quatre jours plus tard, la situation a quelque peu évolué. Dans un communiqué, l’établissement qui s’occupe de Sergio Rico a affirmé qu’il était dans un état stable. En revanche, aucune amélioration n’aurait été constatée.

PSG : Le Qatar s’agite pour le transfert de Neymar https://t.co/g04PFrABW1 pic.twitter.com/J2oNCOdWIw — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Sa famille ne communiquera plus

Sergio Rico est sous sédation et sous surveillance. Le gardien du PSG a un suivi rapproché, il faudra attendre le prochain communiqué de l’hôpital pour en savoir plus sur son état. Sa famille ne communiquera plus. Quatre jours après ce grave accident, le PSG et plus globalement le monde du football attendent des nouvelles rassurantes de Sergio Rico.