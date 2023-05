Grave accident au PSG, sa femme sort du silence

Hugo Chirossel

Victime d’un accident dimanche matin à Séville, au lendemain du 11e titre de champion de France remporté par le PSG, Sergio Rico est toujours hospitalisé. Alba Silva, compagne du gardien du club de la capitale, s’est exprimé sur les réseaux sociaux dans un émouvant message, afin de remercier toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien.

« Je voudrais insister pour avoir mes plus sincères pensées pour Sergio Rico. Je sais qu’il y a des choses beaucoup plus importantes que le foot, l’ensemble des joueurs du club sont avec lui . » À l’image de Kylian Mbappé lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP, le PSG n’avait pas vraiment la tête à faire la fête dimanche, au lendemain du 11e titre de champion de France remporté par le club. En effet, depuis dimanche matin, Sergio Rico est hospitalisé.

Coup de théâtre, il a choisi le PSG https://t.co/ELZ89WyZsr pic.twitter.com/MNb2rSbfpM — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

« Sergio a beaucoup de personnes qui prient pour lui et il est très fort »

La doublure de Gianluigi Donnarumma a été victime d’un accident en Andalousie qui a conduit à son hospitalisation. Plusieurs joueurs du PSG lui ont apporté leur soutien et Carlos Soler s’est même rendu à son chevet. « Merci pour tout l’amour que vous nous portez. Sergio a beaucoup de personnes qui prient pour lui et il est très fort. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens », a déclaré Alba Silva, compagne de Sergio Rico, dans une story publiée sur Instagram lundi soir.

« Je demande simplement du respect aux médias »