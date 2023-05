Terrible accident au PSG, le club sort du silence

Baptiste Berkowicz

Au lendemain de l'officialisation du onzième titre de champion de France de son histoire, le PSG vit un moment délicat. Son gardien de but remplaçant, Sergio Rico, a été victime d'un grave accident de cheval et souffrirait d'un traumatisme crânien. Et le PSG a tenu à lui adresser un message de soutien sur les réseaux sociaux.

Quelques heures seulement après la célébration de son onzième titre de champion de France, le PSG doit faire face à une nouvelle dont il se serait bien passée. Sergio Rico a été pris en charge à l'hôpital après un accident de cheval.

Un drame causé par un cheval

Ce dimanche, Sergio Rico a été victime d’un gros accident. Le joueur du PSG souffrirait d’un traumatisme crânien après un accident de cheval selon les informations d' AS . Le média ibérique explique que l’animal est devenu nerveux et a frappé à la tête le gardien du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches.L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2023

Le PSG communique pour Sergio Rico