Un drame secoue le PSG, le vestiaire se mobilise

Au lendemain du match nul sur la pelouse de Strasbourg et du 11e titre de champion de France remporté par le PSG, Sergio Rico a été victime d’un grave accident. La doublure de Gianluigi Donnarumma est à l’hôpital après avoir été percuté par un cheval lors d’une sortie avec sa famille. Plusieurs joueurs parisiens se sont exprimés pour apporter leur soutien au portier espagnol.

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien . » Sur Twitter dimanche, le PSG a apporté son soutien à Sergio Rico. Au lendemain du titre de champion de France remporté après le match nul du club de la capitale sur la pelouse de Strasbourg, le gardien espagnol âgé de 29 ans a été victime d’un accident lors d’une sortie en famille et est toujours hospitalisé.

Un grave accident secoue le PSG, la famille du joueur sort du silence https://t.co/RKPJtZYk5S pic.twitter.com/sYICeAi4yw — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

« L’ensemble des joueurs du club sont avec lui »

Lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP dimanche soir, Kylian Mbappé et Nuno Mendes se sont exprimés publiquement à ce sujet. « Je voudrais insister pour avoir mes plus sincères pensées pour Sergio Rico. Je sais qu’il y a des choses beaucoup plus importantes que le foot, l’ensemble des joueurs du club sont avec lui », a déclaré l’attaquant du PSG, élu meilleur joueur de la saison. « Nous sommes tous avec lui, toute l’équipe est inquiète. Nous espérons que tout va bien se passer et qu’il reviendra très rapidement pour être avec nous », a pour sa part confié Nuno Mendes, qui a reçu le trophée du meilleur espoir de Ligue 1.

« Je prie pour toi mon ami »