PSG : L’incroyable promesse de Neymar

Thomas Bourseau

Pour Neymar, l’amitié est sacrée. Et alors qu’il avait prévu de se focaliser sur sa rééducation à la cheville, Neymar a dû tenir une promesse faite à son ami Jimmy Butler, star du Miami Heat engagée en finales NBA.

Neymar est écarté des terrains depuis le mois de février et sa blessure à la cheville contractée face au LOSC. Depuis, le Brésilien s’est fait opérer et compte bien revenir en forme la saison prochaine avec le PSG comme des proches l’ont laissé entendre à L’Équipe . Cependant, Jimmy Butler et le Miami Heat ont changé ses plans de rééducation au Brésil.

«Je n'allais pas venir ici parce que je me remettais de ma cheville»

« Lorsqu'il a participé aux playoffs, il m'a dit : " Il faut que tu viennes me voir jouer ". Et puis j'ai dit : " Si tu vas en finale, j'irai te voir jouer ". Ce n'était pas dans mes projets initiaux. Je n'allais pas venir ici parce que je me remettais de ma cheville, donc j'allais au Brésil pour continuer à me remettre ». a avoué Neymar dans des propos rapportés par Bleacher Report.

Neymar : Catastrophe, ils démontent les plans du PSG https://t.co/Meedu8apkx pic.twitter.com/u9Z4TcRiwz — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

«Quand on promet quelque chose à un ami, il faut le tenir»