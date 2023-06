Galtier a vécu un enfer à cause de cette star du PSG

Thibault Morlain

Entre le PSG et Lionel Messi, c'est donc terminé. L'annonce est tombée juste avant le dernier match de la saison et il a été officialisé que l'Argentin n'allait pas prolonger et donc partir libre. La fin d'une aventure de deux ans à Paris pour Messi, qui visiblement n'aurait pas été des plus tendres avec Christophe Galtier. Explications.

Arrivé l'été dernier au poste d'entraîneur du PSG, Christophe Galtier s'est retrouvé en charge d'un vestiaire rempli de stars. Forcément, gérer de tels égos n'est pas simple et le natif de Marseille en aurait fait l'amère expérience avec Lionel Messi. Au micro de L'After Foot , Daniel Riolo a ainsi révélé à quel point ça se passait mal en coulisses avec l'Argentin.

« Il a mangé l'entraîneur »

« Sur Messi, on m'a raconté des choses sur ce qu'il faisait à l'entraînement, il a mangé l'entraîneur, Galtier n'osait rien lui dire, il déplaçait les séances d'entraînement, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il n'en avait rien à cirer de rien ni personne dans le club. Il se comportait mal dans le club », a expliqué Daniel Riolo.

Le vestiaire du PSG plombé par Messi ?