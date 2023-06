Messi vit un enfer, le PSG hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans surprise, le PSG a officialisé ce samedi le départ de Lionel Messi, dont le bail arrivait à expiration. L’Argentin a donc foulé pour la dernière fois la pelouse du Parc des Princes contre Clermont, sous les sifflets. Un traitement sur lequel est revenu Christophe Galtier à l’issue de la rencontre.

Le divorce est acté entre Lionel Messi et le PSG. Alors qu’une prolongation avait pendant un temps était évoquée, le club de la capitale a finalement officialisé sans grande surprise le départ de l’Argentin à l’issue de son contrat. Le septuple Ballon d’Or a donc disputé son dernier match sous les couleurs du PSG ce samedi, contre Clermont. Une rencontre au cours de laquelle Leo Messi a de nouveau été sifflé par une partie du Parc des Princes. De quoi interpeller Christophe Galtier.



« J’ose espérer que les gens l’analyseront à froid, avec un peu plus de lucidité. »

« Concernant Leo, je trouve que les sifflets sont très durs. A l’image de la saison, il y a eu des bonnes périodes, des périodes moins bonnes. Peut-être que je trouverai dans quelques semaines l’origine du traitement réservé à Leo, car il s’est toujours bien comporté , a défendu Christophe Galtier en conférence de presse. C’est le plus grand joueur de l’histoire du football. Il a des statistiques intéressantes, dans une saison où il a beaucoup joué. Leo a fait une grande saison. J’ose espérer que les gens l’analyseront à froid, avec un peu plus de lucidité. »

« Je leur souhaite le meilleur pour la suite »