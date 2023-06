Messi : Un fiasco au PSG ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse

Lionel Messi a livré ce mercredi sa décision quant à son avenir. L’Argentin s’engagera avec l’Inter Miami après deux saisons mitigées au PSG. D’ailleurs, le septuple Ballon d’Or n’a pas mâché ses mots concernant son mal-être parisien. Jérôme Rothen lui, estime que La Pulga ne s’est jamais donné les moyens de réussir à Paris.

Deux ans après son arrivée à Paris, Lionel Messi s’en va. L’Argentin a annoncé sa décision de s’engager avec l’Inter Miami dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et SPORT ce mercredi. Mais ce dernier s’est également exprimé sur son passage au PSG, affirmant qu’il n’était pas « heureux » au sein du club parisien. Présent dans Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet.

Messi «ne s’est jamais adapté au PSG» affirme Jérôme Rothen

« Bien sûr qu’il est ingrat. Respecte-toi deux secondes. Qu’est-ce que tu nous parles de ta vie privée, de tes enfants ? C’est vraiment typique le genre de joueur qui s’est senti au-dessus de tout » , enrage Jérôme Rothen. « La preuve c’est qu’on l’a vu dans son attitude. Il ne s’est jamais adapté à la France, jamais adapté au PSG. Alors peut-être que le club est trop petit pour lui, peut-être qu’il n’y avait pas assez d’histoire pour lui, mais il fallait se renseigner avant pour savoir ce qu’est le PSG, et pas juste regarder ton compte en banque » .

«Il s’est foutu de la tronche de tout le monde»