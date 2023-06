Mbappé au coeur d'une polémique raciste, elle fait son mea culpa

Thibault Morlain

Récemment, Kylian Mbappé a multiplié les sorties pour dénoncer les dérapages racistes dans le football. Mais le joueur du PSG en est également quelques fois victimes. Ça avait été le cas après l'Euro 2021 et son tir au but manqué contre la Suisse. Et voilà que Mbappé se retrouve à nouveau au centre d'une polémique raciste, cette fois suite aux propos d'une élue PS d'Occitanie.

Ce mercredi, Carole Delga était présente au micro de France Info , répondant notamment aux questions de Salhia Brakhlia. Il a alors été question d'immigration en France et c'est à ce moment que tout a dérapé pour la président PS de la région Occitanie. En effet, cette dernière a alors tenu un discours étonnant concernant notamment Kylian Mbappé et Yannick Noah.

Le dérapage de Carole Delga

« On doit arrêter de véhiculer cette image d’une immigration qui ne représente qu’une menace. Qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise du Covid? Il y avait beaucoup d'immigrés. C'est qui les personnalités préférées des Français? C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah », a d'abord lâché Carole Delga. Ce à quoi Salhia Brakhlia a immédiatement répondu en expliquant que la mère de Mbappé est née en France. « Son père, je ne pense pas », a alors rétorqué l'élue socialiste.

« Je regrette de m'être mal exprimée »