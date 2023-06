Le PSG lâche un message fort après le drame

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé à Clermont samedi pour le dernier match de la saison, le PSG s’est incliné à domicile. Ensuite, le club de la capitale a célébré son titre de champion de France en ayant une grosse pensée pour Sergio Rico, toujours hospitalisé après son grave accident de cheval. Marquinhos lui a adressé tout son soutien.

Samedi soir, même avec cette nouvelle défaite à domicile contre Clermont, le PSG a pu fêter son titre de champion de France. Les Parisiens avaient fait le boulot la semaine dernière en allant chercher un petit point sur la pelouse de Strasbourg, suffisant pour s’assurer de terminer devant le RC Lens.

Sergio Rico toujours hospitalisé

Mais l’humeur n’était pas vraiment à la fête pour le PSG. Si tout le monde était à Paris, tous les esprits étaient à Séville pour soutenir Sergio Rico, le portier parisien, victime d’un grave accident de cheval. Marquinhos n’a d’ailleurs pas manqué de lui adresser un message de soutien.

«On envoie toute cette énergie pour lui»