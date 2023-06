Le PSG veut gâter Mbappé au mercato

Thibault Morlain

Le départ de Lionel Messi officialisé et Neymar poussé vers la sortie, le PSG veut construire autour de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy aurait d'ailleurs besoin de sang neuf en attaque pour l'épauler la saison prochaine. Ça tombe bien, Luis Campos s'affaire à cela et Mbappé pourrait être gâter.

Kylian Mbappé l'a fait savoir au cours de la dernière saison, il avait besoin de plus de soutiens en attaque au PSG. On se souvient de son #pivotgang. Et voilà que le numéro 7 parisien pourrait avoir ce qu'il faut lors de cette intersaison. Si Lionel Messi va quitter le PSG et que Neymar pourrait en faire de même, Mbappé devrait voir du sang neuf arriver dans la capitale.

Le PSG retrouve une vieille habitude avec Thierry Henry https://t.co/sqoPmiAJHK pic.twitter.com/3hKzWzOKFL — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Bernardo Silva après Asensio ?

Et le premier nom qui va renforcer l'attaque du PSG sera Marco Asensio. Parti libre du Real Madrid, l'Espagnol doit s'engager très prochainement avec le club de la capitale. Mais ce n'est pas tout. Selon les informations de L'Equipe , cette arrivée d'Asensio ne remettrait pas du tout en cause celle de Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City semble être la grande priorité de Luis Campos.

4 recrues en attaque au PSG ?

Cela ne devrait également pas s'arrêter là. En effet, après Bernardo Silva, le PSG ciblerait deux autres profils offensifs. Le club de la capitale voudrait alors un attaquant ainsi qu'un joueur de couloir polyvalent. Pour le plus grand bonheur de Mbappé au PSG ?