PSG : Yohan Cabaye, l’homme qui monte…

Sans faire de bruit, dans l’ombre, Yohan Cabaye prend de plus en plus d’épaisseur au sein du projet parisien. Retiré des terrains depuis maintenant trois ans, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France est appelé à prendre de plus grandes responsabilités dans les années à venir. Un profil à surveiller de près du côté du PSG…

Derrière la lumière de l’équipe première et du projet incarné par la bande à Kylian Mbappé, le PSG continue de bâtir une structure pour l’avenir et fait de plus en plus confiance à des anciens joueurs professionnels. A l’instar de Zoumana Camara, en charge des U19 et dont les qualités sont unanimes, on retrouve également un profil qui prend de plus en plus d’importance au sein du club, celui de Yohan Cabaye. Depuis l’été 2021, l’ancien milieu de terrain a la charge de coordonner le centre de formation du PSG. Son rôle est simple : participer à l’émergence des talents pour leur permettre de percer au plus haut-niveau et d’être les nouveaux Rabiot et Kimpembe.

Des résultats déjà visibles

Coordinateur sportif d’un centre de formation qui a longtemps été le talon d’Achille du PSG, au regard du vivier extraordinaire que représente la région parisienne, Yohan Cabaye fait aujourd’hui l’unanimité. Un poste sur-mesure qui lui permet de transmettre toute son expérience et d’accompagner les pépites du club vers le très haut-niveau. Depuis que le club bat pavillon qatari, il est de plus en plus difficile pour les jeunes pousses parisiennes de se faire une place en équipe première. Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe ont longtemps été des exceptions. Mais depuis deux ans, le travail de Yohan Cabaye permet de changer la donne. Cette saison, de nouveaux visages s’installent peu à peu dans le groupe pro. Couvés par Cabaye, des garçons comme Warren Zaïre-Emery ont enfin pu briser le plafond de verre et devenir des candidats sérieux à une place parmi les grands. Et la salle d’attente bouillonne de talent avec Bitshiabu El Chadaille (17 ans), Ismaël Gharbi (18 ans), Ilyes Housni (17 ans) ou encore Ayman Kari (18 ans).

Cabaye très apprécié

Les talents sont là, frappent à la porte et doivent encore franchir quelques étapes pour devenir des évidences. La prochaine saison sera décisive pour faire émerger ces garçons prêts à évoluer au plus haut-niveau français, puis européen. La récompense d’un travail et d’un travailleur, Yohan Cabaye, très apprécié au sein du PSG. Selon nos sources, il s'agit d'un profil qui pourrait clairement de l’ampleur dans l’organigramme du club. A Paris comme à Doha, on estime beaucoup son travail et sa personnalité. Discret et travailleur, à l’image du joueur qu’il était, le technicien de 37 ans pourrait bien être un profil à responsabilité pour les saisons à venir…