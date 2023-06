PSG - Galtier : Il en remet une couche sur son calvaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps pressenti pour débarquer sur le banc de Naples alors qu’il se fait virer du PSG, Christophe Galtier a finalement été dépassé in-extremis par Rudi Garcia, qui a été officiellement nommé jeudi soir par le club italien. Et son ex-adjoint, Frédéric Bompard, apporte une précision de taille à ce sujet.

Christophe Galtier vit décidément une période très compliquée ! Après s’être vu annoncé son limogeage du PSG de la bouche de Luis Campos en réunion, il y a une dizaine de jours, l’entraîneur français semblait bien parti pour rebondir. Galtier a été approché par plusieurs écuries (West Ham, Al Duhail au Qatar), mais c’est surtout la piste menant à Naples qui était brûlante ces derniers jours. Avant que jeudi soir, à la surprise générale, le club italien n’officialise l’arrivée de Rudi Garcia, mettant ainsi un terme brutale cette piste pour Christophe Galtier.

« C’était inéluctable »

Dans un entretien accordé à L’EQUIPE , l’ex-adjoint emblématique de Rudi Garcia à l’OM et à l’AS Rome notamment, Frédéric Bompard, indique qu’il avait déjà un lien déjà spécial avec le président de Naples : « Dans la vie, on a la place qu'on mérite. Rudi est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Des gens semblent surpris mais pas moi. Quand j'ai vu que Spalletti arrêtait, j'ai tout de suite pensé que le président de Naples (Aurelio De Laurentiis) allait le prendre. Il l'a toujours apprécié. Rudi à Naples, c'était inéluctable », lâche l’ancien collaborateur de Rudi Garcia. C’était donc cuit d’avance pour Galtier…

