PSG : Mbappé très cash sur son duel avec Erling Haaland

Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont décidé de quitter le football européen, pour rejoindre respectivement la MLS et l’Arabie Saoudite, une nouvelle ère va s’ouvrir. Et ça pourrait bien être celle de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, qui cette saison a frappé très fort en remportant la Ligue des Champions avec Manchester City.

Les amateurs de football ont vibré devant les exploits de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, avec une rivalité qui aura marqué toute une époque. C’est désormais fini puisque les deux stars, qui rassemblent pas moins de douze Ballon d’Or, ont décidé de quitter l’Europe.

PSG : Kylian Mbappé balance tout sur son mercato https://t.co/FzZwiZoMXF pic.twitter.com/kS11AAiiib — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Nous avons vécu une époque exceptionnelle et j'espère que les fans en ont profité »

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , Kylian Mbappé a été interrogé sur ces deux départs et sur la nouvelle rivalité mondiale qui pourrait l’opposer à Erling Haaland les prochaines années. « Je ne pense pas que c’est la bonne manière de voir la chose » a expliqué la star du PSG. « Cela arrive peut-être tous les cinquante ans ou plus d'avoir deux comme Messi et Ronaldo à de tels niveaux pendant si longtemps. Nous avons vécu une époque exceptionnelle et j'espère que les fans en ont profité ».

« J'ai beaucoup appris d'eux, notamment avec Messi au cours de ces deux saisons »