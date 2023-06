Coup de théâtre au PSG, Mbappé va imiter Messi et Neymar

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé rêve de la flamme olympique et de l’or à aller décrocher avec la délégation française de football pour les Jeux de Paris programmés pour l’été 2024. Après avoir manqué le rendez-vous japonais en 2021, le champion du monde compte bien être de la partie sur ses terres. Mais comme Lionel Messi et Neymar avant lui, il devra faire la guerre à son club pour y participer…

Entre les Jeux Olympiques et Kylian Mbappé, il y a une alchimie indéniable que le principal intéressé n’a clairement jamais caché. En 2021, alors qu’il sortait d’une grosse désillusion à l’Euro avec une sortie dès les 1/8èmes de finale de la compétition, Mbappé aurait pu comme Florian Thauvin, André-Pierre Gignac ou encore Téji Savanier, défendre les couleurs tricolores aux olympiades japonaises à Tokyo. Néanmoins, le PSG en a décidé autrement en refusant la demande de Mbappé, le calendrier olympique n’entrant pas en adéquation avec celui de la FIFA.

Mbappé l’annonce publiquement : «Participer aux Jeux Olympiques est un rêve pour moi et encore plus ici à Paris»

Mais les prochains Jeux Olympiques se dérouleront à Paris à l’été 2024. Et Kylian Mbappé compte bien y participer comme il l’a fait savoir à France Télévisions en avril dernier pour l’émission Tout le sport . « Participer aux Jeux Olympiques est un rêve pour moi et encore plus ici à Paris. J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques ».

Une bataille féroce se dégage entre Mbappé et le PSG pour sa participation aux JO 2024

Cependant, Kylian Mbappé n’est pas dupe. Comme pour les Jeux de Tokyo, ce sera son club qui aura le dernier mot, à savoir le PSG. A moins que le champion du monde tricolore bénéficie du statut d’agent libre à la fin de la saison prochaine, moment où il devra activer ou non l’ultime année de son contrat au Paris Saint-Germain. Le Parisien a expliqué dans ses colonnes du jour ce lundi que des discussions entre le PSG et le clan Mbappé allaient reprendre dans quelques semaines et que la question des Jeux Olympiques devrait y être abordée. Au vu de l’importance des JO aux yeux de Mbappé, il se pourrait bien qu’elle soit primordiale quant à sa continuité au PSG.



Pour Tout le sport, Mbappé finissait son intervention avec le message suivant. « Après, ça ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Il y a un club aussi, il y a une équipe nationale, parce qu'il y a un Euro avant, donc il faut discuter... [Ce sont] tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte, mais bien sûr que ce serait un rêve de jouer les JO, encore plus à Paris ». Les JO à Paris pour Mbappé ou un transfert dans un autre club ? C’est du moins la direction que le feuilleton semble prendre.

Messi est allé au clash avec le Barça et le TAS pour les JO de Pékin

D’ailleurs, il se pourrait bien que Kylian Mbappé soit obligé d’aller au clash avec la direction du PSG, comme ce fut le cas par le passé avec d’illustres vainqueurs olympiques plus ou moins proches de Kylian Mbappé. A commencer par Lionel Messi. Coéquipier de Mbappé l’espace de deux saisons au PSG, Messi a fait les beaux jours du FC Barcelone pendant de longues années. En 2008, alors qu’il était devenu un joueur incontournable du FC Barcelone à seulement 21 ans, Messi avait pour but de disputer les Jeux Olympiques à Pékin avec la délégation argentine. Néanmoins, comme Le Parisien le souligne dans ses colonnes du jour, le FC Barcelone de Pep Guardiola s’y était interposé en démarchant d’ailleurs le Tribunal arbitral du sport. Après étude du dossier, le TAS avait pris la décision de donner raison au Barça . Pour autant, Lionel Messi refusa de se laisser faire et s’est tout de même rendu en Chine pour disputer les JO, d’où il a ramené la médaille d’or avec son ami de longue date Sergio Agüero.

Neymar retenu lui aussi par le Barça…

Trois saisons après son arrivée au FC Barcelone où il flambait totalement aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, Neymar avait déjà tout gagné avec le Barça . Après l’échec au Mondial 2014 avec la Seleçao , Neymar avait à coeur d’amener la délégation brésilienne à l’or olympique aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016. Aux côtés de Gabriel Jesus et de son coéquipier Marquinhos, l’objectif a été atteint. Cependant, à l’instar de Lionel Messi huit ans avant lui, Neymar a également dû se frotter à la réticence du FC Barcelone de le laisser filer comme Le Parisien le rappelle. D’autant plus qu’au même moment, le Brésilien avait tout juste signé une juteuse prolongation de contrat au FC Barcelone, qui ne voulait visiblement prendre aucun risque avec son joyau brésilien qui rejoignait cependant le PSG un an plus tard en août 2017.

Bruno Guimaraes a dû se battre avec l’OL, quid de Mbappé au PSG ?

Même son de cloche pour Bruno Guimaraes en 2021 avec l’OL pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui a également peiné à faire entendre sa position à ses désormais ex-dirigeants. Kylian Mbappé pourrait être contraint de passer une nouvelle fois par là avec le Paris Saint-Germain. Mais le fait qu’il ait le dernier mot pour son contrat au PSG pourrait avoir ses conséquences pour la suite…