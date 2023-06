Crise au PSG, il dévoile l’erreur du Qatar

Alexis Brunet

Chaque année la rengaine est la même dans les rangs du PSG. Le club de la capitale est obsédé par l'idée de remporter la Ligue des Champions. Malheureusement, pour l'instant, les Parisiens échouent à chaque fois. Ils semblent même encore plus loin qu'auparavant, avec une défaite en huitième de finale cette année. Pour Ander Herrera, ancien joueur du PSG, cette lubie n'est pas bonne.

Il va y avoir beaucoup de changements cet été au PSG. Les décideurs parisiens souhaitent renouveler l'équipe, à cause des derniers résultats jugés insatisfaisants. En Ligue 1, les Parisiens ont fait le job. Bien que cela ait été difficile, ils se sont tout de même adjugés le titre final lors de l'avant-dernière journée. Mais c'est en Ligue des Champions que cela fait, surtout, tache.

Une élimination en huitième de finale face au Bayern Munich

Après avoir fini deuxième de son groupe derrière le Benfica Lisbonne, le PSG avait hérité du Bayern Munich d'un certain Julian Nagelsmann en huitième de finale de Ligue des Champions. L'entraîneur allemand, aujourd'hui courtisé par le club de la capitale, était sorti vainqueur de ce double affrontement. Derrière cette élimination, la fin de saison parisienne s'était détériorée.

Herrera trouve que le PSG fait de la C1 une obsession