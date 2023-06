Incroyable, il s'excuse auprès de Messi pour le PSG

Alexis Brunet

Aujourd'hui conseiller football du PSG, Luis Campos n'a pas réussi à faire oublier son prédécesseur Leonardo. Le Brésilien qui a quitté son poste en 2022 après être revenu en 2019 s'est exprimé sur le cas Lionel Messi. C'est le champion du monde 1994 qui avait fait venir l'ancien joueur du FC Barcelone à Paris. Aujourd’hui il se montre désolé pour ce qui est arrivé au natif de Rosario.

Été 2021, la planète football rentrait en ébullition. Lionel Messi quittait son club de toujours le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. À cette époque-là, on croyait Paris parti pour enfin gagner la Ligue des Champions. Mais deux ans plus tard, la coupe aux grandes oreilles n'a toujours pas posé ses pieds dans la capitale, et l'Argentin a lui fait ses valises direction l'Inter Miami.

Leonardo a fait venir Messi à Paris

Un des principaux artisans du transfert de Lionel Messi dans le championnat de France en 2021 était Leonardo. Alors directeur sportif du PSG, le Brésilien avait convaincu le septuple Ballon d'Or de rejoindre Paris suite à l'incapacité du FC Barcelone à le garder. Deux ans plus tard, tout ne s'est pas passé comme prévu et l'ancien coach de l'AC Milan est désolé de la triste fin de l'Argentin dans la capitale.

Catastrophe au PSG, le Qatar s'est ruiné https://t.co/pDUksfWsnn pic.twitter.com/gk7M7UZ9P3 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

« Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé... »