Le PSG obligé de lâcher une fortune pour Mbappé

Déjà focalisé à 100 % sur le mercato estival, le PSG lorgne toujours Bernardo Silva. Selon nos informations, Luis Campos est même passé à l’action dans ce dossier. Pour le moment, aucun accord trouvé, il faudra que Paris soit prêt à s’aligner sur les grosses exigences de Manchester City.

Samedi dernier, Manchester City a remporté la Ligue des Champions en faisant tomber l’Inter Milan en finale. Un sacre qui couronne notamment Bernardo Silva, arrivé en Angleterre il y a 6 ans et sur le départ. Selon nos informations exclusives, le PSG est passé à l’attaque pour l’international portugais qui pourrait retrouver Kylian Mbappé qu’il a connu à Monaco.

Mais pour le moment, Bernardo Silva laisse planer le doute. « Mon dernier match à Manchester City ? Honnêtement, je ne sais pas. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais maintenant il faut célébrer, profiter, parce qu’on a fait quelque chose de spécial », confiait la cible du PSG après la victoire.

Bernardo Silva remains among the top targets for Paris Saint-Germain. Club is planning for Bernardo move since March — but Man City will ask for important fee. Nothing close yet. 🇵🇹 #PSGPSG director Luis Campos has great connection with Bernardo since he was at Monaco. pic.twitter.com/GCodGKC2h7