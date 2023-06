Attendu au PSG par Mbappé, il vit «un rêve»

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine, avec Bernardo Silva ? C’est du moins son souhait évoqué par le10sport.com. En attendant d’y voir plus clair au sujet de son avenir, Silva n’a pas caché sa joie après avoir remporté la Ligue des champions.

Kylian Mbappé a évolué aux côtés de Bernardo Silva lors de leur conquête de la Ligue 1 en 2016/2017 avec l’AS Monaco. Depuis, les deux stars s’en sont allées faire les beaux jours du PSG et de Manchester City. L’international portugais a raflé la Ligue des champions ce samedi soir face à l’Inter.

«C’était un rêve. C’était la compétition que je voulais gagner le plus depuis petit»

De quoi le remplir de bonheur comme il l’a confié à TF1 . Bernardo Silva a évoqué un rêve d’enfant enfin devenu, à 28 ans, réalité. « C’était un rêve. C’était la compétition que je voulais gagner le plus depuis petit. Et voilà, on l’a fait, c’était la compétition qu’il nous manquait parce qu’en plus on a fait le triplé (ndlr Premier League, FA Cup et donc Ligue des champions), ça veut dire beaucoup et ce club mérite ».

Bernardo Silva indécis pour son avenir, Aymeric Laporte l’aide