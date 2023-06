PSG : «Ça finira mal», il annonce un clash avec Neymar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté 222M€ en 2017, Neymar ne vaut plus cette somme. Sa valeur a considérablement baissé, tout comme sa côte de popularité à Paris. Certains observateurs comme Ludovic Obraniak estiment que l'histoire est terminée entre le joueur brésilien et le PSG. A en croire l'ancien international polonais, la situation pourrait même se détériorée entre les deux parties.

Neymar n'est plus en odeur de sainteté à Paris. Et le joueur brésilien peut compter sur les supporters parisiens pour le lui rappeler. Certains d'entre eux se sont présentés, il y a quelques jours, devant son domicile de Bougival pour réclamer son départ. Absent des terrains ces derniers mois en raison d'une blessure à la cheville, Neymar garde une belle côte sur le marché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Chelsea est passé à l'action dans ce dossier, tout comme Al-Hilal. A en croire CBS Sports, la formation saoudienne serait prête à racheter son contrat pour 45M€. Pour Ludovic Obraniak, le PSG doit faire le nécessaire pour vendre Neymar cet été.

« L’histoire est finie entre le PSG et Neymar »

« Ça fait déjà un moment que l’histoire est finie entre le PSG et Neymar. Le football n’est peut-être plus sa priorité. Or, il veut continuer dans des clubs qui jouent les premiers rôles. Ce qui est terrible pour lui c’est que le PSG serait prêt à le prêter pour s’en débarrasser, tellement il est devenu persona non grata au PSG. Xavi au FC Barcelone n’en veut même pas, c’est un désaveu terrible pour un joueur qui souhaite retourner au FC Barcelone » a lâché l'ancien international polonais.

« Je n’y crois plus »