PSG : Mbappé déclenche une polémique et se fait détruire

Hugo Chirossel

Quelques mois avant le début de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé s’était confié dans un entretien accordé à TNT Sports. L’attaquant du PSG s’était montré assez critique envers le football sud-américain, estimant que son niveau était bien inférieur à celui développé en Europe. Des propos qui n’ont pas plu à l’ancien international paraguayen José Luis Chilavert.

Peu après avoir prolongé son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé s’était confié dans un entretien accordé à TNT Sports . L’international français avait alors été interrogé sur le niveau du football sud-américain, qu’il estimait inférieur au football européen. Des propos qui n’avaient pas manqué de faire réagir en Argentine en marge de la finale de la Coupe du monde face à l’équipe de France.

Messi fait pleurer Mbappé, il avait tout vu https://t.co/sv0OOR65cx pic.twitter.com/ZCegYqgYHM — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

« En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe »

« L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent », avait déclaré Kylian Mbappé.

« Il serait un joueur moyen, il est prévisible »