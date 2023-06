PSG : Nouvelle polémique, le calvaire continue pour Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé durant l'été 2022 au PSG, Christophe Galtier n'a pas vécu une année tranquille dans la capitale. Le technicien a été sacré champion de France, mais s'est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques au cours de la saison. La dernière en date remonte à il y a seulement quelques heures, lorsque le PSG a tout fait pour plomber son arrivée sur le banc du Napoli.

Arrivé avec le sourire sur le banc du PSG en juillet dernier, Christophe Galtier est reparti la tête basse, sifflé par une grande partie du Parc des Princes malgré un nouveau titre de champion de France. Les fans parisiens ne lui ont pas pardonné cette saison décevante, marquée par une nouvelle contreperformance en Ligue des champions. Galtier n'a pas, non plus, été aidé par les nombreuses polémiques, qui se sont enchaînées tout au long de la saison.

Le char à voile, première polémique de l'ère Galtier

La première est survenue dès le mois de septembre. Accusé de ne pas privilégier les trajets en train, Christophe Galtier avait lâché une réponse surprenante devant l'assemblée. « Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » avait-il lâché devant un Kylian Mbappé hilare. Les réactions ont été nombreuses suite à cette sortie. Certains lui ont reproché de ne pas prendre au sérieux le sujet climatique. Afin d'éteindre cette polémique, Galtier avait été contraint de présenter ses excuses : « C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on a un club qui fait attention. On a fait 2 h 45 de bus pour aller à Lille, au retour 2 h 45 de bus, on est conscient des enjeux sur le plan climatique ».

Les gaffes de Galtier

Christophe Galtier s'est, aussi, retrouvé au centre des tensions en interne. Comme lorsqu'il avait laissé entendre que Kylian Mbappé serait le nouveau vice-capitaine du PSG. « J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine. Il est resté au PSG et il méritait d’avoir ce brassard-là quand Marqui n’est pas là » avait-il lâché en janvier dernier. Sauf que Presnel Kimpembe n'avait pas été prévenu de son déclassement. Finalement, Galtier s'en était tiré en annonçant qu'il existait plusieurs joueurs susceptibles de porter le brassard. Quelques mois plus tard, en toute fin de saison, le technicien s'était attiré les foudres de ses dirigeants en annonçant le départ de Lionel Messi, avant l'annonce du club. Des tensions en interne, il en existe à tous les étages. Entraîneur de l'équipe réserve, Zoumana Camara a taclé son ancien collègue dans les colonnes de L'Equipe . « Pour ce qui est de Galtier, il y a eu zéro rapport. Jamais, je n’ai jamais discuté avec lui. On ne s’est jamais eus » a-t-il regretté.

Accusé de racisme, Galtier a été secoué