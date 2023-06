Galtier à l'OM, il s'inquiète pour sa santé

Thibault Morlain

Prochainement, Christophe Galtier devrait être remercié par le PSG. Après seulement un an, le natif de Marseille pourrait prendre la porte. Quid alors de son avenir ? Le nom de Galtier circule un peu partout. Un intérêt de l'OM a notamment été évoqué. Mais est-ce pour autant la bonne solution ? Rolland Courbis en doute, émettant même quelques craintes pour des questions de santé.

Malgré une saison compliquée avec le PSG, Christophe Galtier ne devrait pas voir son CV être entaché. En effet, le technicien français semble garder une très belle cote sur le marché en témoignent les nombreuses rumeurs sur son avenir. En instance de départ à Paris, Galtier fait partie des noms qui circulent pour succéder à Igor Tudor à l'OM. Pablo Longoria l'aurait dans ses petits papiers.

« Dans son intérêt de couper un an »

Par le passé, Christophe Galtier n'a jamais caché son envie d'entraîner l'OM, lui le natif de Marseille. Va-t-il alors débarquer en provenance du PSG ? Pour Rolland Courbis, Galtier aurait tout intérêt à prendre une autre décision pour son avenir. « Galtier peut-il passer du PSG à l'OM ? C'est possible. Mais on peut aussi penser que ce soit un problème de santé. Quand je vois dans quel état Christophe a terminé la saison, je pensais que c'était dans son intérêt de couper un an, de bien réfléchir, de bien se reposer, de bien souffler et de repartir après », a-t-il expliqué lors du podcast L'After Marseille .

« Il faut qu'il se repose »