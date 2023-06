PSG : Galtier passe un message à son futur club

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La semaine dernière, Christophe Galtier s’est vu signifier son renvoi du PSG qui sera bientôt officialisé. Mais l’entraîneur français n’est pas en reste, puisque plusieurs écuries comme West Ham et Al-Duhail sont annoncées sur ses traces pour la saison prochaine. Et son avocat a fait passer un message à ces prétendants en guise de première réponse.

Christophe Galtier et le PSG, c’est terminé ! La nouvelle n’a pas encore été officialisée par le club de la capitale, mais au cours d’une réunion avec Luis Campos la semaine passée, le technicien français a été informé de son limogeage de la bouche du conseiller sportif du PSG dont il est pourtant très proche. Mais Galtier va avoir l’occasion de rebondir…

Galtier a la cote sur le marché

En effet, au fil des jours qui passent, le futur ex-entraîneur du PSG semble multiplier les courtisans sur le marché. Naples a longtemps annoncé sur le coup avant de finalement officialiser la nomination de Rudi Garcia jeudi soir, mais d'autres clubs comme West Ham et même le club qatari d'Al-Duhail seraient intéressés par le profil de Galtier.

« Normal qu’il reçoive des sollicitations »