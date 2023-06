Mercato - PSG : Le clan Galtier vide son sac

Thomas Bourseau

Officieusement, mais pas encore officiellement licencié, Christophe Galtier aurait la cote sur le marché et particulièrement au Napoli. Son avocat affirme qu’avec le PSG, les échanges se poursuivent pour son licenciement. Néanmoins, une pause ne serait pas utopique d’après son clan.

Christophe Galtier était pourtant persuadé qu’il serait de la partie la saison prochaine sur le banc de touche du PSG. Néanmoins, les hauts décideurs du club de la capitale en ont finalement décidé autrement. La semaine dernière, le10sport.com vous confiait qu’au détour d’une discussion entre Galtier et le conseiller football du PSG, Luis Campos, le technicien français apprenait qu’il ne serait plus l’entraîneur du PSG. Pour la suite, il semblerait que le Napoli fasse des pieds et des mains pour nommer Christophe Galtier entraîneur et donc successeur de Luciano Spaletti.

L’avocat de Galtier dit tout : «La priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe du PSG»

L’Equipe confirme la tendance ce jeudi concernant le challenge Napoli, bien que rien ne sera acté tant que le licenciement de Christophe Galtier au PSG n’est pas devenu officiel. D’ailleurs, si jamais cette opération traînait trop, le club napolitain pourrait aller voir ailleurs. L’occasion pour son avocat Me Olivier Martin de mettre les choses au clair sur l’évolution du processus dans L’Equipe . « Nous avançons étape par étape. Et la priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe du PSG. À ce jour, ce n'est pas fait. Ensuite, on verra ce que Christophe veut faire, mais il est normal qu'il soit sollicité ».

Sollicité, Galtier pourrait faire une pause selon son entourage

Comme l’atteste son avocat, Christophe Galtier serait particulièrement sollicité. Et pas uniquement par le Napoli. De multiples intérêts seraient à noter pour le champion de France, et particulièrement à l’étranger. Néanmoins, l’option d’une année sabbatique n’a clairement pas été écartée par l’entourage de Galtier qui souligne que le fait que la saison au PSG ait été « très éprouvante » pourrait déboucher sur l’éventualité d’une pause.