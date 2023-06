PSG - Messi : Il dénonce une erreur dramatique

Alexis Brunet

La saison prochaine, il faudra s'y faire, nous ne verrons plus évoluer Lionel Messi sur les pelouses de Ligue 1. L'Argentin a pris la direction de l'Inter Miami. Pourtant le FC Barcelone était le favori pour faire revenir le septuple Ballon d'Or. Le non-retour de Messi est d'ailleurs une très grosse erreur selon Víctor Front, ancien candidat à la présidence du club espagnol.

C'était le feuilleton de ce début d'été. Qu'allait faire Lionel Messi de son avenir ? Avec ses relations tendues avec le PSG, il y avait peu de chance pour que l'Argentin prolonge à Paris. Cela s'est confirmé, puisque le septuple Ballon d'Or a quitté la France après seulement deux saisons. Derrière, Al-Hilal, le FC Barcelone et l'Inter Miami étaient les favoris pour s'attacher les services de l'attaquant. Le club espagnol était même en haut de la liste, car le natif de Rosario souhaitait revenir au sein de son équipe de toujours.

Le FC Barcelone n'a pas réussi à faire revenir Lionel Messi

En proie à des sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone n'était pas pleinement libre pour tenter de faire revenir Messi. Malheureusement pour les Blaugrana, les conditions n'étaient pas remplies et le champion du monde 2022 n'a donc pas pu faire son retour. Il a donc pris le chemin de l'Inter Miami. Le club américain étant à même de répondre aux exigences de l'Argentin. De plus, les États-Unis sont une destination plus attirante que l'Arabie saoudite pour la famille Messi.

Annonce fracassante de Messi, il craint le pire https://t.co/0aogsq2qtF pic.twitter.com/lA2QX7RTXg — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Víctor Front dénonce une grosse erreur