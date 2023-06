Messi claque la porte du PSG, un proche jubile

Jean de Teyssière

Mercredi 7 juin dernier, Lionel Messi annonçait dans les médias son arrivée prochaine dans le club américaine de l'Inter Miami. cette franchise, possédée par David Beckham a donc réussi à convaincre le champion du monde 2022 de ne pas accepter le contrat en or massif proposé par l'Arabie Saoudite. Une décision qui a comblé de bonheur son sélectionneur, Lionel Scaloni, qui a glissé un petit tacle au PSG.

Le feuilleton Messi n'aura finalement pas duré tant de temps que cela. Après sa décision de ne pas continuer l'aventure avec le PSG, plusieurs clubs étaient désireux de faire venir le septuple Ballon d'Or : Al-Hilal en Arabie Saoudite, l'Inter Miami aux États-Unis et le FC Barcelone en Espagne. Finalement, c'est la franchise américaine qui l'a emporté, Lionel Messi ayant publiquement annoncé ce choix. Au plus grand bonheur de son sélectionneur.

« J'ai pris la décision d'aller à Miami »

Dans une interview accordée à Sport et Mundo Deportivo , Lionel Messi justifiait son choix de quitter le PSG et d'aller rejoindre l'Inter Miami : « J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100 % mais on a décidé de continuer là-bas. J'avais des offres européennes mais la seule équipe européenne que je voulais était le Barça. J'ai entendu dire que Barcelone devait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité est que je ne voulais pas passer par là. »

« Je me réjouis qu'il ait décidé de jouer pour une ville qui le traitera bien »