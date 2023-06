Mercato : Il dit non à Cristiano Ronaldo, le PSG va jubiler

Thomas Bourseau

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier et il semblerait que parmi les multiples pistes activées par le PSG, l’une d’elles mèneraient à Wilfried Zaha. Approché par Cristiano Ronaldo et l’Arabie saoudite, l’Ivoirien pourrait faire souffler le PSG.

Cristiano Ronaldo a débarqué en Arabie saoudite après la rupture de son contrat à Manchester United en novembre 2022. Dès lors qu’il a débarqué à Al-Nassr, le quintuple Ballon d’or affirmait vouloiir développer le football saoudien en attirant des stars. Selon The Athletic , l’entourage de Cristiano Ronaldo développerait notamment les infrastructures du club et aimeraient faire venir certains joueurs de Liga.

Le PSG attend Zaha, un sale coup de Ronaldo et de l’Arabie saoudite ?

D’autres options semblent être prises en considération par la ligue saoudienne de football dont la piste menant à Wilfried Zaha. The Athletic affirme que comme Luka Modric, Roberto Firmino et Pierre-Emerick Aubameyang, Zaha aurait été le sujet d’approches saoudiennes. De quoi permettre au PSG de prendre peur ? Selon Le Parisien , le profil de l’ailier ivoirien en fin de contrat le 30 juin prochain à Crystal Palace plairait particulièrement au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale peut néanmoins souffler concernant la suite du dossier Zaha.

«Zaha ? Il veut jouer la Ligue des champions»