Surprise, une opération XXL de Cristiano Ronaldo dévoilée ?

Thomas Bourseau

Arrivé entre fin décembre 2022 et début janvier 2023 en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a clairement fait part de son désir de développer le football saoudien. Pour ce faire, le quintuple Ballon d’or aurait une philosophie de recrutement précise qui semble différer de celle d’Al-Nassr…

En novembre 2022, après une interview sulfureuse livrée à Piers Morgan, Manchester United rompait d’un commun accord le contrat de Cristiano Ronaldo. Et alors qu’il était annoncé au PSG ou encore à Chelsea, c’est en Arabie saoudite que Ronaldo a signé un contrat, et plus particulièrement à Al-Nassr. Il se pourrait que N’Golo Kanté l’y rejoigne, Ronaldo d'ailleurs mettrait du cœur à l’ouvrage en coulisse.

Cristiano Ronaldo veut développer le foot saoudien grâce… à la Liga ?

Selon les informations divulguées par The Athletic , Cristiano Ronaldo dirigerait personnellement le développement des infrastructures d’Al-Nassr, mais pas seulement. Avec son entourage, le quintuple Ballon d’or aurait pour but d’attirer d’autres stars du football européen et chercherait notamment des joueurs issus de la Liga.

Al-Nassr recherche l’archétype du joueur star vieillissant au gros palmarès