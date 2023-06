Une star quitte le PSG, Benzema peut tout relancer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est un scénario inattendu. Alors que sa prolongation de contrat au Real Madrid semblait acté, Karim Benzema a pris la décision de signer à Al-Ittihad. Mais il ne devrait pas être le seul à s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Non conservé par le PSG, Sergio Ramos pourrait le rejoindre dans les prochains jours.

Karim Benzema a tourné une page importante de sa carrière. Arrivé au Real Madrid en 2009, l'ancien international français a décidé de ne pas prolonger son contrat et de filer en Arabie Saoudite. Le buteur de 35 ans s'est engagé pour trois ans avec Al-Ittihad, après avoir justifié son départ du championnat espagnol. « Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire » avait lâché un Benzema très ému devant ses dirigeants.

Sergio Ramos contacté par Al-Ittihad

Selon les informations de Rudy Galetti, d'autres joueurs pourraient rejoindre Benzema au sein du club basé à Djeddah. L'attaquant pourrait retrouver en Arabie Saoudite son ancien capitaine au Real Madrid : Sergio Ramos. Libre après le 30 juin prochain, le défenseur espagnol, qui n'a pas été retenu par le PSG, aurait été contacté par le club saoudien récemment. En fin de carrière, Sergio Ramos serait tenté par une dernière aventure au Moyen-Orient.

Des joueurs de Premier League sur les tablettes

A en croire le journaliste italien, d'autres joueurs auraient été contacté par Al-Ittihad. Ces derniers jours, Romain Saïss, mais aussi Kalidou Koulibaly (Chelsea) auraient été sollicités pour intégrer le championnat saoudien et épauler Karim Benzema. Leur réponse devrait être dévoilée très prochainement.