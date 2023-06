Mercato : Un incroyable retour prend forme au PSG

Jean de Teyssière

Et si l'Arabie saoudite rendait enfin service au Paris Saint-Germain ? Pour une fois, les envies du championnat saoudien de se renforcer pourraient servir au PSG, puisqu'un départ de l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, à Al-Hilal entraînerait beaucoup de choses. Notamment concernant Adrien Rabiot, qui entretient de bonnes relations avec le coach italien et qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine à la fin du mois. De sorte que si Allegri file en Arabie Saoudite, cela pourrait convaincre Rabiot de quitter la Juve.

Avec l'échec Lionel Messi, le club saoudien d'Al-Hilal a de l'argent à mettre et pourrait convaincre de nombreux protagonistes du football européen. En commençant par l'entraîneur puisque selon Rudy Galetti, Al-Hilal aurait ciblé trois noms : Luis Enrique, Julen Lopetegui et Massimiliano Allegri. Ce dernier devrait notamment rencontrer rapidement le ministère des sports saoudien. De quoi accélérer le départ d'un des cadres de la Juve ? Cela pourrait faire les affaires du PSG...

Allegri en Arabie...

D'après les informations de Rudy Galetti et de la presse italienne, relayées par Le Parisien , le club saoudien d'Al-Hilal serait en train de passer à la vitesse supérieure concernant Massimiliano Allegri. Sous contrat jusqu'en 2025 avec la Juve, la pression saoudienne se ferait de plus en plus insistante...

...Rabiot au PSG ?