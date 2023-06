Mercato : Le PSG prépare une folie, Mbappé va jubiler

La rédaction

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'enflamme. Fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, Bernardo Silva a déjà des envies d'ailleurs et pourrait filer au PSG. C'est en tout cas la volonté de Luis Campos qui aimerait faire venir le milieu portugais pour combler le départ de Lionel Messi. Et bonne nouvelle pour le PSG, ce transfert part bien.

L'avenir de Bernardo Silva est flou. Ses velléités de départ sont maintenant connues de tous et le joueur de Manchester City pourrait quitter les rives de l'Irwell cet été. Deux clubs semblaient vouloir faire le coup Bernardo Silva : le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et en ce début de mercato, l'avantage est clairement parisien.

Silva : objectif numéro 1 du PSG

D'après les informations de AS, Bernardo Silva devrait quitter Manchester City cet été. Et selon le média espagnol, le PSG aurait clairement coché son nom pour le mercato estival. Bernardo Silva fait donc partie des priorités de Luis Campos pour remplacer Lionel Messi, qui ne sera plus sous contrat avec le PSG à la fin du mois de juin.

Une bonne chance de le signer

Et bonne nouvelle pour les supporters du PSG : Bernardo Silva a de grandes chances de venir au PSG la saison prochaine. Grâce au départ de Lionel Messi et Sergio Ramos, le PSG peut financièrement boucler le transfert de Bernardo Silva. Une nouvelle qui ravira son ancien coéquipier : Kylian Mbappé.