Messi a été lâché, Mbappé démolit le PSG

Axel Cornic

Après deux ans, Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain et il a déjà choisi son prochain club, puisqu’il rejoindra la MLS et l’Inter Miami d’un certain David Beckham. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé est revenu sur le départ de celui que l’on peut désormais considérer comme son ancien coéquipier… égratignant au passage le PSG et les détracteurs de l’Argentin.

La MNM, c’est fini. Alors que le terme de son contrat approchait à grands pas, Lionel Messi a finalement pris la décision de ne pas poursuivre l’aventure au PSG et quittera d’ailleurs le football européen, pour ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière en MLS. Un choix, qui semble avoir fait réagir pas mal de monde au sein du vestiaire parisien.

PSG : Transfert pour Mbappé, un énorme sacrifice est demandé https://t.co/bwOQUyFuPm pic.twitter.com/XO4MMkpOrm — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti »

C’est le cas de Kylian Mbappé, qui a exprimé son avis sur le départ de Messi dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport . « On parle potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi part » a estimé la star du PSG. « Personnellement, je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti ».

« Messi n'a pas eu le respect qu'il méritait en France »