Mercato - PSG : L’incroyable offre du Real Madrid pour Mbappé

Thomas Bourseau

Le feuilleton est reparti de plus belle ces dernières heures, et à l’initiative du principal intéressé. Kylian Mbappé a annoncé ne pas prolonger son contrat au PSG, laissant la porte ouverte à un transfert cet été du point de vue des dirigeants. Au Real Madrid, on préparerait une offre folle comprenant Aurélien Tchouaméni…

Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait parler de lui par le biais de sa communication. Lundi, lui et son entourage ont clairement fait savoir à la direction du PSG que le meilleur buteur de l’histoire du club n’activera pas la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2025. De ce fait, Mbappé pourrait finir agent libre en toute fin de saison prochaine. Comme divers médias l’ont affirmé, y compris The Daily Telegraph , le PSG ne l’entendrait pas de cette oreille et laisserait deux possibilités à Mbappé : prolonger son bail ou bien être vendu cet été.

Mbappé dit qu’il va rester au PSG, le Real Madrid prépare une offre surprenante

De quoi permettre à la presse de se déchaîner et d’alimenter les rumeurs de transferts. A l’instar du Parisien qui a affirmé dans la journée de mardi, après le communiqué du clan Mbappé à l’ AFP par le biais duquel il a été spécifié qu’il n’a jamais été question d’une prolongation de contrat, que Mbappé avait pour but de rejoindre le Real Madrid et ce, dès cet été, le joueur étant emballé par l’idée d’occuper la place laissée vacante par Karim Benzema. Mais encore une fois, Kylian Mbappé est monté au créneau et cette fois-ci, par l’intermédiaire de son compte Twitter expliquant que ce ne sont que des « mensonges » , qu’il est « heureux » au PSG et qu’il compte bien y rester la saison prochaine.

PSG : Kylian Mbappé balance tout sur son mercato https://t.co/FzZwiZoMXF pic.twitter.com/kS11AAiiib — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Tchouaméni et une compensation financière contre Mbappé ?